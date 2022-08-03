Тимми Тeрнер — обычный 10-летний мальчик, живeт со своими родителями в провинциальном городе Димсдейл. За ним присматривает няня Вики. Всe меняется, когда Тимми узнаeт, что его рыбки Космо и Ванда в действительности феи, муж и жена, приставленные к нему в качестве волшебных покровителей. Покровители способны исполнить любое его желание.

