Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 6
Актёры и съёмочная группа фильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 6»

Актёры

Георгий Мурадян

АктёрКарик
Дарья Петрова

АктрисаВаля
Николай Дроздов

Актёрпрофессор Енотов
Алексей Колган

АктёрБабушка
Анна Глазкова

АктрисаМама

Сценаристы

Ян Ларри

Сценарист

Продюсеры

Сергей Зернов

Продюсер
Вадим Сотсков

Продюсер

Художники

Андрей Рубецкой

Художник
Ольга Новосёлова

Художница
Андрей Кравченко

Художник