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Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 6

Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 6 (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 6
Мультфильм, Для самых маленьких14 мин6+

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О фильме

Брат и сестра, Карик и Валя, случайно уменьшили себя до размеров насекомых, съев необычные пилюли. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых, живущий по своим законам, неведомым человеку.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

7.2 КиноПоиск