7.82021, Zwaar verliefd! 2
Комедии, Мелодрамы105 мин18+
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Немного о любви (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Иза встаёт до сигнала будильника, чтобы привести себя в порядок раньше, чем проснётся Рубен. Она боится быть непривлекательной в его глазах. А самого Рубена беспокоит, что они перестали ценить время вдвоём после того, как съехались. К тому же, у Изы много работы в ветеринарной клинике, где появляется новый хирург — самоуверенный, харизматичный, красивый… Рубен тоже засиживается на рабочем месте в компании своей симпатичной бывшей. Обиды и подозрения рушат уже не идеальные отношения, которым предстоит серьёзная проверка на прочность. И не одна.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
5.4 IMDb
- МУРежиссёр
Марк
Уиллард
- БСАктриса
Барбара
Слусен
- ДБАктёр
Джим
Баккум
- ФБАктёр
Фредерик
Бром
- ЭХАктриса
Эбби
Хус
- ЛСАктриса
Лиза
Сипс
- ДГАктриса
Джэми
Грант
- ПВАктёр
Пим
Весселс
- РКАктёр
Ринус
Круль
- СКАктёр
Сой
Крун
- КПАктёр
Кристофер
Паррен
- МдПродюсер
Марсель
де Блок
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ХХХудожник
Хелин
Хеинтджес