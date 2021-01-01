Немного о любви (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Иза встаёт до сигнала будильника, чтобы привести себя в порядок раньше, чем проснётся Рубен. Она боится быть непривлекательной в его глазах. А самого Рубена беспокоит, что они перестали ценить время вдвоём после того, как съехались. К тому же, у Изы много работы в ветеринарной клинике, где появляется новый хирург — самоуверенный, харизматичный, красивый… Рубен тоже засиживается на рабочем месте в компании своей симпатичной бывшей. Обиды и подозрения рушат уже не идеальные отношения, которым предстоит серьёзная проверка на прочность. И не одна.



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