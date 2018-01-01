Wink
Детям
Нелли Рапп: Как поймать монстра
Актёры и съёмочная группа фильма «Нелли Рапп: Как поймать монстра»

Актёры

Матильда Гросс

Matilda Gross
АктрисаNelly Rapp
Лили Вальстин

Lily Wahlsteen
АктрисаRoberta
Марианне Мёрк

Marianne Mörck
АктрисаLena-Sleva
Юхан Реборг

Johan Rheborg
АктёрHannibal
Бьёрн Густафссон

Björn Gustafsson
АктёрVincent
Йенс Олин

Jens Ohlin
АктёрLennart
Эмма Брум

Emma Broomé
АктрисаVanja Varulv
Давид Виберг

David Wiberg
АктёрLukas Vampyr
Йозефин Йоханссон

Josefin Johansson
АктрисаSpöket Ada
Эми Даймонд

Amy Deasismont
АктрисаSpöket Albertina

Продюсеры

Никлас Ларссон

Niklas Larsson
Продюсер
Анна Кронеман

Anna Croneman
Продюсер
Яба Хольст

Yaba Holst
Продюсер

Актёры дубляжа

Виталия Корниенко

Актриса дубляжа
Алиса Диянова

Актриса дубляжа
Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа

Художники

Сандра Альделл

Sandra Aldell
Художница