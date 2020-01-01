Нелли Рапп: Как поймать монстра (фильм, 2020) смотреть онлайн

Семейное фэнтези по мотивам романа Мартина Видмарка о бесстрашной девочке Нелли Рапп, вставшей на защиту людей от монстров… и наоборот. Во время каникул в поместье родственников юная Нелли узнает, что ее дядя профессионально охотится на мифических существ. Эта тайна переворачивает жизнь девочки, и она решает во что бы то ни стало поступить в академию по защите мира от темных сил.



