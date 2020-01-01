Нелли Рапп: Как поймать монстра
Wink
Детям
Нелли Рапп: Как поймать монстра
8.82020, Nelly Rapp - Monsteragent
Фэнтези, Кино для детей88 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Нелли Рапп: Как поймать монстра (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Семейное фэнтези по мотивам романа Мартина Видмарка о бесстрашной девочке Нелли Рапп, вставшей на защиту людей от монстров… и наоборот. Во время каникул в поместье родственников юная Нелли узнает, что ее дядя профессионально охотится на мифических существ. Эта тайна переворачивает жизнь девочки, и она решает во что бы то ни стало поступить в академию по защите мира от темных сил.

Нелли Рапп: Как поймать монстра смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нелли Рапп: Как поймать монстра»