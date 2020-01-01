Нелли Рапп: Как поймать монстра (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.82020, Nelly Rapp - Monsteragent
Фэнтези, Кино для детей88 мин16+
О фильме
Семейное фэнтези по мотивам романа Мартина Видмарка о бесстрашной девочке Нелли Рапп, вставшей на защиту людей от монстров… и наоборот. Во время каникул в поместье родственников юная Нелли узнает, что ее дядя профессионально охотится на мифических существ. Эта тайна переворачивает жизнь девочки, и она решает во что бы то ни стало поступить в академию по защите мира от темных сил.
СтранаШвеция
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МГАктриса
Матильда
Гросс
- ЛВАктриса
Лили
Вальстин
- ММАктриса
Марианне
Мёрк
- Актёр
Юхан
Реборг
- БГАктёр
Бьёрн
Густафссон
- ЙОАктёр
Йенс
Олин
- ЭБАктриса
Эмма
Брум
- ДВАктёр
Давид
Виберг
- ЙЙАктриса
Йозефин
Йоханссон
- ЭДАктриса
Эми
Даймонд
- НЛПродюсер
Никлас
Ларссон
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- ЯХПродюсер
Яба
Хольст
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- САХудожница
Сандра
Альделл