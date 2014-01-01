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Need for Speed: Жажда скорости

Need for Speed: Жажда скорости (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.42014, Need for Speed
Боевики, Триллеры125 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого Дино. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести...

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Need for Speed: Жажда скорости»

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