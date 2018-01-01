Wink
Фильмы
Need for Speed: Жажда скорости 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Need for Speed: Жажда скорости 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Need for Speed: Жажда скорости 3D»

Режиссёры

Скотт Во

Scott Waugh
Режиссёр

Актёры

Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрTobey Marshall
Доминик Купер

Dominic Cooper
АктёрDino Brewster
Имоджен Путс

Imogen Poots
АктрисаJulia Maddon
Дакота Джонсон

Dakota Johnson
АктрисаAnita
Майкл Китон

Michael Keaton
АктёрMonarch
Рамон Родригес

Ramón Rodríguez
АктёрJoe Peck (в титрах: Ramon Rodriguez)
Ник Чинланд

Nick Chinlund
АктёрOfficer Lejeune
Кид Кади

Kid Cudi
АктёрBenny
Рами Малек

Rami Malek
АктёрFinn
Харрисон Гилбертсон

Harrison Gilbertson
АктёрLittle Pete

Сценаристы

Джордж Гэйтинс

George Gatins
Сценарист
Джон Гэйтинс

John Gatins
Сценарист

Продюсеры

Джон Гэйтинс

John Gatins
Продюсер
Стюарт М. Бессер

Stuart M. Besser
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Куницкий

Актёр дубляжа
Станислав Войнич

Актёр дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Марина Гладкая

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Художники

Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница

Монтажёры

Пол Рубелл

Paul Rubell
Монтажёр
Скотт Во

Scott Waugh
Монтажёр

Операторы

Шейн Хёрлбат

Shane Hurlbut
Оператор