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Need for Speed: Жажда скорости 3D

Need for Speed: Жажда скорости 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Need for Speed
Боевик, Драма125 мин18+

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О фильме

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого Дино. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести...

Страна
США, Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Need for Speed: Жажда скорости 3D»