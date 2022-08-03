История Тоби Маршалла, гениального автомеханика. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого Дино. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести...

