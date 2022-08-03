Need for Speed: Жажда скорости 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Need for Speed
Боевик, Драма125 мин18+
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О фильме
История Тоби Маршалла, гениального автомеханика. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого Дино. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СВРежиссёр
Скотт
Во
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Доминик
Купер
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актриса
Дакота
Джонсон
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Рамон
Родригес
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Кид
Кади
- Актёр
Рами
Малек
- ХГАктёр
Харрисон
Гилбертсон
- ДГСценарист
Джордж
Гэйтинс
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- ДГПродюсер
Джон
Гэйтинс
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куницкий
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- СВМонтажёр
Скотт
Во
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат