Небраска
Небраска

Небраска (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, Nebraska
Драма110 мин18+

О фильме

Вудроу Т.Грант получил письмо счастья. Хотя он уже старый и большой человек, Вуди отправляется в город Линкольн, штат Небраска, чтобы получить «обещанный» миллион долларов. А помогает ему в этом сын по имени Дэвид.

Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb