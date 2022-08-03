Небраска (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Nebraska
Драма110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вудроу Т.Грант получил письмо счастья. Хотя он уже старый и большой человек, Вуди отправляется в город Линкольн, штат Небраска, чтобы получить «обещанный» миллион долларов. А помогает ему в этом сын по имени Дэвид.
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пэйн
- Актёр
Брюс
Дерн
- Актёр
Уилл
Форте
- Актриса
Джун
Скуибб
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- СКАктёр
Стейси
Кич
- МЛАктриса
Мэри
Луиза Уилсон
- РХАктёр
Рэнс
Ховард
- ТДАктёр
Тим
Дрисколл
- ДРАктёр
Девин
Рэтрей
- АМАктриса
Анджела
Макьюэн
- БНСценарист
Боб
Нельсон
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- РЙПродюсер
Рон
Йеркса
- ДППродюсер
Джордж
Парра
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл