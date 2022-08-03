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Небеса реальны

Небеса реальны (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Heaven Is for Real
Драма, Семейный95 мин18+

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О фильме

Главный герой меняет свое мировоззрение после того, как его 4-летний сын выходит из комы и утверждает, что был в раю. В доказательство он приводит факты из жизни их семьи, которые просто не мог знать.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb