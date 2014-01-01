Небеса реальны (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Heaven Is for Real
Драма95 мин12+
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О фильме
Главный герой меняет свое мировоззрение после того, как его 4-летний сын выходит из комы и утверждает, что был в раю. В доказательство он приводит факты из жизни их семьи, которые просто не мог знать.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Рэндалл
Уоллес
- Актёр
Грег
Кинниэр
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- ККАктёр
Коннор
Корам
- ЛСАктриса
Лэйн
Стайлз
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- ТРАктриса
Таня
Ромеро
- ДГАктёр
Дансо
Гордон
- РМАктёр
Роб
Моран
- Сценарист
Рэндалл
Уоллес
- ЛВСценарист
Линн
Винсент
- ТДПродюсер
Т.Д.
Джейкс
- Продюсер
Джо
Рот
- МТХудожник
Майкл
Т. Бойд
- ДСОператор
Дин
Семлер
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит