Не видать нам Париж, как своих ушей (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Куин Берман, который сталкивается с кризисом среднего возраста после того, как его сотрудница признается ему в любви. Ситуация осложняется из-за того, что это произошло прямо перед тем, как Куин собрался делать предложение руки и сердца своей девуш�ке Девон. Вскоре после этого Девон улетает в Париж, а когда Куин следует за ней, то узнает, что его девушка уже крутит роман с местным скрипачом.



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