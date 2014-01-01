Не видать нам Париж, как своих ушей (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.42014, We'll Never Have Paris
Мелодрамы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Куин Берман, который сталкивается с кризисом среднего возраста после того, как его сотрудница признается ему в любви. Ситуация осложняется из-за того, что это произошло прямо перед тем, как Куин собрался делать предложение руки и сердца своей девуш�ке Девон. Вскоре после этого Девон улетает в Париж, а когда Куин следует за ней, то узнает, что его девушка уже крутит роман с местным скрипачом.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СХРежиссёр
Саймон
Хелберг
- ЖТРежиссёр
Жослин
Таун
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- Актриса
Мелани
Лински
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- ДЛАктриса
Джудит
Лайт
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- Актёр
Альфред
Молина
- ДРАктёр
Джейсон
Риттер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- ДКАктёр
Джеффри
Кантор
- ДААктриса
Дэна
Айви
- СХСценарист
Саймон
Хелберг
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- СХПродюсер
Саймон
Хелберг
- ЖТПродюсер
Жослин
Таун
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- СЙХудожник
Стивен
Йос Фэн
- МГМонтажёр
Молли
Голдштейн
- ПМОператор
Полли
Морган