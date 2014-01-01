Не видать нам Париж, как своих ушей
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Не видать нам Париж, как своих ушей

Не видать нам Париж, как своих ушей (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.42014, We'll Never Have Paris
Мелодрамы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Куин Берман, который сталкивается с кризисом среднего возраста после того, как его сотрудница признается ему в любви. Ситуация осложняется из-за того, что это произошло прямо перед тем, как Куин собрался делать предложение руки и сердца своей девушке Девон. Вскоре после этого Девон улетает в Париж, а когда Куин следует за ней, то узнает, что его девушка уже крутит роман с местным скрипачом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не видать нам Париж, как своих ушей»

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