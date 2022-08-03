Не в себе
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Не в себе

Не в себе (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Unsane
Триллер, Детектив93 мин18+

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О фильме

Сотрудница банка Сойер Валентини переезжает в другой город, чтобы скрыться от преследователя, который на протяжении двух лет тайно проникал в ее дом. Тревога не покидает героиню и на новом месте, и она обращается к психиатру.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не в себе»