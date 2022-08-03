Не стучи дважды (фильм, 2016) смотреть онлайн

Мама сдала Хлою в приют ещe совсем маленькой девочкой, потому что не могла заботиться о ней. Много лет спустя она хочет забрать дочь обратно, чтобы доказать, что теперь может защитить еe. И защищать есть от чего — Хлоя с другом по глупости постучали в дверь старого дома, где по городской легенде жила ведьма, которая похитила их товарища несколько лет назад, и теперь злая сущность придeт за ними.

