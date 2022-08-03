Не стучи дважды
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Не стучи дважды

Не стучи дважды (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.72016, Don't Knock Twice
Ужасы, Драма89 мин18+

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О фильме

Мама сдала Хлою в приют ещe совсем маленькой девочкой, потому что не могла заботиться о ней. Много лет спустя она хочет забрать дочь обратно, чтобы доказать, что теперь может защитить еe. И защищать есть от чего — Хлоя с другом по глупости постучали в дверь старого дома, где по городской легенде жила ведьма, которая похитила их товарища несколько лет назад, и теперь злая сущность придeт за ними.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не стучи дважды»