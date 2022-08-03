Не стучи дважды (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.72016, Don't Knock Twice
Ужасы, Драма89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мама сдала Хлою в приют ещe совсем маленькой девочкой, потому что не могла заботиться о ней. Много лет спустя она хочет забрать дочь обратно, чтобы доказать, что теперь может защитить еe. И защищать есть от чего — Хлоя с другом по глупости постучали в дверь старого дома, где по городской легенде жила ведьма, которая похитила их товарища несколько лет назад, и теперь злая сущность придeт за ними.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КВРежиссёр
Карадог
В. Джеймс
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актриса
Люси
Бойнтон
- РМАктёр
Ричард
Милан
- НМАктёр
Ник
Моран
- ПУАктриса
Паскаль
Уилсон
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ПХАктриса
Пунех
Хаджимохаммади
- СБАктриса
Сара
Баклэнд
- ДБАктёр
Джордан
Болджер
- АМАктриса
Аня
Марсон
- МХСценарист
Марк
Хакерби
- НОСценарист
Ник
Остлер
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шувалова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер
- СМКомпозитор
Стив
Мур