Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале (фильм, 1995) смотреть онлайн
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О фильме
Молодой афроамериканец по прозвищу Пепельница переезжает в Южный Централ, Лос-Анджелес к своему отцу. Пепельница гордится тем, что они с отцом выглядят ровесниками, это, по его мнению, «очень круто». А ещe, он старше своего папы на два года. Гордится он и своей бабушкой, которая в свои-то преклонные годы покуривает и не стесняется крепких словечек. Вскоре Пепельница встречается со своим кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в его личном арсенале не только пистолеты и автомат, но и ядерная боеголовка советского производства — «для самозащиты». Пепельница должен выбрать свой дальнейший путь в жизни: он может быть «просто хорошим чернокожим» или стать «опасным чернокожим», примкнув к банде своего кузена.
Рейтинг
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- Актёр
Шон
Уайанс
- Актёр
Марлон
Уайанс
- ТЧАктриса
Трэйси
Черелл Джонс
- КСАктёр
Крис
Спенсер
- СМАктёр
Сули
МакКалло
- ДХАктёр
Даррел
Хит
- ХМАктриса
Хелен
Мартин
- АБАктёр
Айзиа
Барнс
- ЛДАктёр
Ламард
Дж. Тейт
- Актёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Сценарист
Шон
Уайанс
- Сценарист
Марлон
Уайанс
- ФБСценарист
Фил
Боман
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДЛХудожница
Джинн
Лусиньян
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- ДБКомпозитор
Джон
Барнс