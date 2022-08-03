Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале
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Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале

Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.01995, Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood
Комедия, Криминал85 мин18+

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О фильме

Молодой афроамериканец по прозвищу Пепельница переезжает в Южный Централ, Лос-Анджелес к своему отцу. Пепельница гордится тем, что они с отцом выглядят ровесниками, это, по его мнению, «очень круто». А ещe, он старше своего папы на два года. Гордится он и своей бабушкой, которая в свои-то преклонные годы покуривает и не стесняется крепких словечек. Вскоре Пепельница встречается со своим кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в его личном арсенале не только пистолеты и автомат, но и ядерная боеголовка советского производства — «для самозащиты». Пепельница должен выбрать свой дальнейший путь в жизни: он может быть «просто хорошим чернокожим» или стать «опасным чернокожим», примкнув к банде своего кузена.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале»