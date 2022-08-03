Молодой афроамериканец по прозвищу Пепельница переезжает в Южный Централ, Лос-Анджелес к своему отцу. Пепельница гордится тем, что они с отцом выглядят ровесниками, это, по его мнению, «очень круто». А ещe, он старше своего папы на два года. Гордится он и своей бабушкой, которая в свои-то преклонные годы покуривает и не стесняется крепких словечек. Вскоре Пепельница встречается со своим кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в его личном арсенале не только пистолеты и автомат, но и ядерная боеголовка советского производства — «для самозащиты». Пепельница должен выбрать свой дальнейший путь в жизни: он может быть «просто хорошим чернокожим» или стать «опасным чернокожим», примкнув к банде своего кузена.

