Найти Форрестера
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Найти Форрестера

Найти Форрестера (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.92000, Finding Forrester
Драмы130 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Писатель Уильям Форрестер долгие годы прожил в добровольном затворничестве от мира. Последний раз о нем слышали сорок лет назад, когда он выпустил в свет превосходный роман, завоевавший Пулитцеровскую премию. Но с тех пор никому не удалось переступить за порог дома этого отшельника. Однажды 16-летний парнишка по имени Джамал Уоллес проникает в его жилище и пробуждает вкус к жизни у нелюдимого старца...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Найти Форрестера»

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