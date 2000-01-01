Найти Форрестера (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.92000, Finding Forrester
Драмы130 мин12+
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Сюжет
Писатель Уильям Форрестер долгие годы прожил в добровольном затворничестве от мира. Последний раз о нем слышали сорок лет назад, когда он выпустил в свет превосходный роман, завоевавший Пулитцеровскую премию. Но с тех пор никому не удалось переступить за порог дома этого отшельника. Однажды 16-летний парнишка по имени Джамал Уоллес проникает в его жилище и пробуждает вкус к жизни у нелюдимого старца...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Шон
Коннери
- РБАктёр
Роб
Браун
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- БРАктёр
Баста
Раймс
- ЭГАктриса
Эйприл
Грэйс
- Актёр
Майкл
Питт
- МНАктёр
Майкл
Нури
- РИАктёр
Ричард
Истон
- ГФАктёр
Гленн
Фицджералд
- МРСценарист
Майк
Рич
- Продюсер
Шон
Коннери
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- РТПродюсер
Ронда
Толлфсон
- Продюсер
Джонатан
Кинг
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- ХСОператор
Харрис
Савидис