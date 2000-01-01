Найти Форрестера (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Писатель Уильям Форрестер долгие годы прожил в добровольном затворничестве от мира. Последний раз о нем слышали сорок лет назад, когда он выпустил в свет превосходный роман, завоевавший Пулитцеровскую премию. Но с тех пор никому не удалось переступить за порог дома этого отшельника. Однажды 16-летний парнишка по имени Джамал Уоллес проникает в его жилище и пробуждает вкус к жизни у нелюдимого старца...



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