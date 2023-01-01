Наваждение (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Напряженное кино Брайана Де Пальмы в духе «Головокружения» Хичкока о двойниках, чувстве вины и возмездии. В главной роли — Клифф Робертсон.



Майкл Куртленд — успешный бизнесмен и старший партнер в крупнейшей строительной фирме Нового Орлеана. Он ведет честную и благополучную жизнь вместе с прекрасной женой и маленькой дочерью. Однако семейному счастью приходит конец, когда бандиты похищают его близких. В ходе операции по передаче выкупа что-то идет не так, и похитители вместе с заложниками погибают в страшной аварии. Спустя шестнадцать лет Майкл до сих пор не может оправиться от этой трагедии. Во время поездки во Флоренцию он случайно замечает женщину, которая сильно напоминает его покойную супругу. Именно с этого момента в жизни мужчины начинают происходить странные и загадочные события. Новая знакомая по имени Сандра ведет себя непредсказуемо и вызывает у Майкла много вопросов и подозрений.



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