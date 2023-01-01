Наваждение (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Напряженное кино Брайана Де Пальмы в духе «Головокружения» Хичкока о двойниках, чувстве вины и возмездии. В главной роли — Клифф Робертсон.
Майкл Куртленд — успешный бизнесмен и старший партнер в крупнейшей строительной фирме Нового Орлеана. Он ведет честную и благополучную жизнь вместе с прекрасной женой и маленькой дочерью. Однако семейному счастью приходит конец, когда бандиты похищают его близких. В ходе операции по передаче выкупа что-то идет не так, и похитители вместе с заложниками погибают в страшной аварии. Спустя шестнадцать лет Майкл до сих пор не может оправиться от этой трагедии. Во время поездки во Флоренцию он случайно замечает женщину, которая сильно напоминает его покойную супругу. Именно с этого момента в жизни мужчины начинают происходить странные и загадочные события. Новая знакомая по имени Сандра ведет себя непредсказуемо и вызывает у Майкла много вопросов и подозрений.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- КРАктёр
Клифф
Робертсон
- ЖБАктриса
Женевьев
Бюжо
- Актёр
Джон
Литгоу
- КАктриса
Куумба
- ВБАктриса
Ванда
Блэкман
- ДПАктёр
Дж.
Патрик МакНамара
- СДАктёр
Стэнли
Дж. Рейс
- НКАктёр
Ник
Крейгер
- СФАктёр
Стокер
Фонтелье
- ДХАктёр
Дон
Худ
- Сценарист
Брайан
Де Пальма
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- ДЛПродюсер
Джордж
Литто
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- РМАктриса дубляжа
Роза
Макагонова
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- РМАктриса дубляжа
Римма
Маркова
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Леонидов
- ДСХудожник
Джек
Сентер
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман