Наследие
Wink
Фильмы
Наследие
7.02020, Legacy
Боевик, Триллер94 мин18+

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Наследие (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Во время охоты отец и его приемный сын становятся добычей неизвестного. Спасаясь с помощью полиции, ФБР и Ми-6, они узнают правду о биологическом отце мальчика и почему их хотели убить.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb