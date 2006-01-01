Нас приняли! (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Выпускник средней школы Бартлби Гейнс получил восьмой отказ о приеме в институт, что, конечно, вряд ли устроит его родителей. К счастью, он не один такой. Несколько друзей-одноклассников стоят перед той же проблемой.



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