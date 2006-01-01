Нас приняли! (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.02006, Accepted
Комедии89 мин18+
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Сюжет
Выпускник средней школы Бартлби Гейнс получил восьмой отказ о приеме в институт, что, конечно, вряд ли устроит его родителей. К счастью, он не один такой. Несколько друзей-одноклассников стоят перед той же проблемой.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СПРежиссёр
Стив
Пинк
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Джона
Хилл
- АХАктёр
Адам
Хершман
- КШАктёр
Коламбус
Шорт
- МТАктриса
Мария
Тэйер
- Актёр
Льюис
Блэк
- Актриса
Блейк
Лайвли
- МДАктёр
Марк
Дервин
- ЭКАктриса
Энн
Кьюсак
- ХМАктриса
Ханна
Маркс
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- МПСценарист
Марк
Перез
- МБПродюсер
Майкл
Бостик
- Продюсер
Том
Шэдьяк
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Фридман
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Власов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- СЭХудожница
Сара
Эндрюс
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти