Нас приняли!
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Нас приняли!

Нас приняли! (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.02006, Accepted
Комедии89 мин18+

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Сюжет

Выпускник средней школы Бартлби Гейнс получил восьмой отказ о приеме в институт, что, конечно, вряд ли устроит его родителей. К счастью, он не один такой. Несколько друзей-одноклассников стоят перед той же проблемой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нас приняли!»

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