Нас не проведешь (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Nobody's Fool
Драма, Мелодрама105 мин18+
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О фильме
Специалистка по маркетингу Даника по просьбе матери поселяет у себя вышедшую из тюрьмы сестру Таню. У той возникают сомнения насчет потенциального бойфренда Даники Чарли, с которым девушка год общается только онлайн. Таня уверена, что никакого Чарли нет, а за него себя выдает кто-то другой.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Тайлер
Перри
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актриса
Тика
Самптер
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- МБАктёр
Мехкад
Брукс
- ЭРАктриса
Эмбер
Райли
- Актриса
Вупи
Голдберг
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- ПДАктёр
Пи
Джей Мортон
- МБАктёр
Майкл
Блэксон
- ДРАктёр
Джон
Рудницкий
- Сценарист
Тайлер
Перри
- МСПродюсер
Марк
Свинтон
- ФБПродюсер
Фелиция
Банегас
- Продюсер
Тайлер
Перри
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КРХудожник
Кристал
Рени
- РДОператор
Ричард
Дж. Виалет