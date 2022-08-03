Нас не проведешь
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Нас не проведешь

Нас не проведешь (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Nobody's Fool
Драма, Мелодрама105 мин18+

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О фильме

Специалистка по маркетингу Даника по просьбе матери поселяет у себя вышедшую из тюрьмы сестру Таню. У той возникают сомнения насчет потенциального бойфренда Даники Чарли, с которым девушка год общается только онлайн. Таня уверена, что никакого Чарли нет, а за него себя выдает кто-то другой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нас не проведешь»