Специалистка по маркетингу Даника по просьбе матери поселяет у себя вышедшую из тюрьмы сестру Таню. У той возникают сомнения насчет потенциального бойфренда Даники Чарли, с которым девушка год общается только онлайн. Таня уверена, что никакого Чарли нет, а за него себя выдает кто-то другой.

