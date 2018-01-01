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Напоминание о нем
Актёры и съёмочная группа фильма «Напоминание о нем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Напоминание о нем»

Актёры

Майка Монро

Майка Монро

Maika Monroe
Актриса
Тирик Уизерс

Тирик Уизерс

Tyriq Withers
Актёр
Брэдли Уитфорд

Брэдли Уитфорд

Bradley Whitford
Актёр
Лорен Грэм

Лорен Грэм

Lauren Graham
Актриса
Дженнифер Робертсон

Дженнифер Робертсон

Jennifer Robertson
Актриса
Руди Панкоу

Руди Панкоу

Rudy Pankow
Актёр
Николас Дюверней

Николас Дюверней

Nicholas Duvernay
Актёр
Хилари Джардин

Хилари Джардин

Hilary Jardine
Актриса
Джиллиан Уолчак

Джиллиан Уолчак

Jillian Walchuck
Актриса
Энн Хоторн

Энн Хоторн

Anne Hawthorne
Актриса
Бад Класки

Бад Класки

Bud Klasky
Актёр
Кевин Кори

Кевин Кори

Kevin Corey
Актёр
Расселл Булл

Расселл Булл

Russell Bull
Актёр

Сценаристы

Лорен Ливайн

Лорен Ливайн

Lauren Levine
Сценарист
Коллин Хувер

Коллин Хувер

Colleen Hoover
Сценарист

Продюсеры

Коллин Хувер

Коллин Хувер

Colleen Hoover
Продюсер
Лорен Ливайн

Лорен Ливайн

Lauren Levine
Продюсер
Джина Мэтьюз

Джина Мэтьюз

Gina Matthews
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Тихонов

Дмитрий Тихонов

Актёр дубляжа
Алёна Ивченко

Алёна Ивченко

Актриса дубляжа
Алексей Ерохин

Алексей Ерохин

Актёр дубляжа
Маргарита Корш

Маргарита Корш

Актриса дубляжа
Валентина Варлашина

Валентина Варлашина

Актриса дубляжа

Художники

Пол Хили

Пол Хили

Paul Healy
Художник

Композиторы

Том Хоу

Том Хоу

Tom Howe
Композитор