Напоминание о нем
Wink
Фильмы
Напоминание о нем

Напоминание о нем (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.62026, Reminders of Him
Драма, Мелодрама115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кенна Роуэн после семи лет заключения возвращается в родной город, чтобы наладить отношения со своей дочерью Диэм. Однако близкие препятствуют ей в этом.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Напоминание о нем»