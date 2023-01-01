Наполеон (фильм, 2023) смотреть онлайн
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О фильме
Историческая драма Ридли Скотта «Наполеон» — фильм, который фокусируется не на политике и военных победах французского императора, а на его личной жизни. Режиссер показывает Бонапарта уязвимым, импульсивным и временами даже нелепым, но при этом безусловно великим человеком.
Центральное место в фильме занимает сложная и страстная связь Наполеона с Жозефиной де Богарне. Их отношения, полные любви и конфликтов, влияют на личность и решения императора, а в конечном счете меняют судьбу Европы. Фильм также показывает политические интриги, перевороты и амбиции Наполеона, стремящегося к власти и признанию.
Не все критики оценили подход Ридли Скотта, однако смотреть фильм «Наполеон» стоит хотя бы ради впечатляющих батальных сцен и детальной реконструкции эпохи.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актриса
Ванесса
Кирби
- ПРАктёр
Пол
Рис
- Актёр
Хоакин
Феникс
- РДАктёр
Риана
Дьюс
- ЭФАктёр
Эдуар
Филиппонна
- БМАктёр
Бен
Майлз
- Актёр
Марк
Боннар
- Актриса
Людивин
Санье
- ДССценарист
Дэвид
Скарпа
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Продюсер
Хоакин
Феникс
- Продюсер
Марк
Хаффам
- КДПродюсер
Кевин
Дж. Уолш
- АМХудожник
Алексис
МакКензи Майн
- БМХудожник
Бен
Манро
- АМХудожник
Артур
Макс
- СРМонтажёр
Сэм
Рестиво
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон