Наперекор судьбе
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Наперекор судьбе

Наперекор судьбе (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Against the Ropes
Драма, Биография106 мин18+

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О фильме

Эта картина основана на реальных событиях и рассказывает о знаменитой женщине-менеджере Джеки Кэллен, сыгравшей важную роль в истории американского бокса. Переехав в Лос-Анджелес после развода с мужем и распрощавшись с прежней жизнью, Джеки решает взяться за Лютера Шоу, хулиганистого «парня из соседнего квартала», сделав из него… боксера международного уровня!

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наперекор судьбе»