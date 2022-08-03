Наперекор судьбе (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Against the Ropes
Драма, Биография106 мин18+
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О фильме
Эта картина основана на реальных событиях и рассказывает о знаменитой женщине-менеджере Джеки Кэллен, сыгравшей важную роль в истории американского бокса. Переехав в Лос-Анджелес после развода с мужем и распрощавшись с прежней жизнью, Джеки решает взяться за Лютера Шоу, хулиганистого «парня из соседнего квартала», сделав из него… боксера международного уровня!
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
С. Даттон
- Актриса
Мег
Райан
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- ДКАктёр
Джо
Кортезе
- Актриса
Керри
Вашингтон
- ШБАктёр
Шон
Белл
- ДМАктёр
Дин
МакДермотт
- СМАктриса
Скай
МакКоул Бартусяк
- ДКСценарист
Джеки
Каллан
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэдден
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- ДКПродюсер
Джеки
Каллан
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен