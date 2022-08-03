Наперекор судьбе (фильм, 2003) смотреть онлайн

Эта картина основана на реальных событиях и рассказывает о знаменитой женщине-менеджере Джеки Кэллен, сыгравшей важную роль в истории американского бокса. Переехав в Лос-Анджелес после развода с мужем и распрощавшись с прежней жизнью, Джеки решает взяться за Лютера Шоу, хулиганистого «парня из соседнего квартала», сделав из него… боксера международного уровня!

