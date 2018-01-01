Wink
Фильмы
Наперекор судьбе
Актёры и съёмочная группа фильма «Наперекор судьбе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Наперекор судьбе»

Режиссёры

Чарльз С. Даттон

Чарльз С. Даттон

Charles S. Dutton
Режиссёр

Актёры

Мег Райан

Мег Райан

Meg Ryan
АктрисаJackie Kallen
Омар Эппс

Омар Эппс

Omar Epps
АктёрLuther Shaw
Чарльз С. Даттон

Чарльз С. Даттон

Charles S. Dutton
АктёрFelix Reynolds
Тони Шэлуб

Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрSam LaRocca
Тим Дейли

Тим Дейли

Tim Daly
АктёрGavin Reese
Джо Кортезе

Джо Кортезе

Joe Cortese
АктёрIrving Abel
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон

Kerry Washington
АктрисаRenee
Шон Белл

Шон Белл

Sean Bell
Актёр
Дин МакДермотт

Дин МакДермотт

Dean McDermott
АктёрPete Kallen
Скай МакКоул Бартусяк

Скай МакКоул Бартусяк

Skye McCole Bartusiak
АктрисаLittle Jackie

Сценаристы

Джеки Каллан

Джеки Каллан

Jackie Kallan
Сценарист

Продюсеры

Роберт В. Корт

Роберт В. Корт

Robert W. Cort
Продюсер
Дэвид Мэдден

Дэвид Мэдден

David Madden
Продюсер
Майк Дрэйк

Майк Дрэйк

Mike Drake
Продюсер
Джеки Каллан

Джеки Каллан

Jackie Kallan
Продюсер

Художники

Армандо Сгригнуоли

Армандо Сгригнуоли

Armando Sgrignuoli
Художник
Рут Е. Картер

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница

Операторы

Джек Н. Грин

Джек Н. Грин

Jack N. Green
Оператор

Композиторы

Майкл Кэмен

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор