Наперегонки со временем (фильм, 2005) смотреть онлайн

Любовь Ишвара Шаравата, владельца компании по производству игрушек, к сыну Адитьи настолько велика, что он долгое время прощает ему все прегрешения, как бы серьeзны они не были. Но однажды и его терпению приходит конец, и он выселяет Адитью в пристройку к дому.

