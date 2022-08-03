Наперегонки со временем
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Наперегонки со временем

Наперегонки со временем (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Waqt: The Race Against Time
Мюзикл, Комедия143 мин18+

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О фильме

Любовь Ишвара Шаравата, владельца компании по производству игрушек, к сыну Адитьи настолько велика, что он долгое время прощает ему все прегрешения, как бы серьeзны они не были. Но однажды и его терпению приходит конец, и он выселяет Адитью в пристройку к дому.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
143 мин / 02:23

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наперегонки со временем»