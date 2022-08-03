Наперегонки со временем (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Waqt: The Race Against Time
Мюзикл, Комедия143 мин18+
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О фильме
Любовь Ишвара Шаравата, владельца компании по производству игрушек, к сыну Адитьи настолько велика, что он долгое время прощает ему все прегрешения, как бы серьeзны они не были. Но однажды и его терпению приходит конец, и он выселяет Адитью в пристройку к дому.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВАРежиссёр
Випул
Амрутлал Шах
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- Актёр
Акшай
Кумар
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- ШШАктриса
Шефали
Шетти
- БИАктёр
Боман
Ирани
- РЯАктёр
Раджпал
Ядав
- БГАктёр
Бенджамин
Гилани
- АДАктриса
Асавари
Джоши
- РМАктёр
Раджив
Мехта
- ХПАктёр
Хемант
Панди
- АКСценарист
Аатиш
Кападиа
- ВАПродюсер
Випул
Амрутлал Шах
- МШПродюсер
Манмохан
Шетти
- ДМПродюсер
Дилип
Мистри
- ОКХудожник
Омунг
Кумар
- ШКМонтажёр
Шириш
Кандэр
- АМКомпозитор
Ану
Малик