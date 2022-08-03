Налево от лифта
Wink
Фильмы
Налево от лифта
9.01988, À gauche en sortant de l'ascenseur
Мелодрама, Комедия79 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Налево от лифта (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме

Робкий Ян и темпераментный Борис - художники, живущие по соседству. Ян влюбляется на вернисаже в прелестную замужнюю блондинку и приглашает ее к себе... А Борис на той же выставке учиняет скандал, приревновав другую красавицу, Еву, к кому-то из публики. Острота комедийной ситуации усиливается тем, что дверь в квартиру Бориса постоянно захлопывается от сквозняков. И полуобнаженная Ева вынуждена искать убежища в... квартире Яна, который в это же время ждет свою избранницу. Две парочки и дверь вступают в истерически смешные приключения...

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Налево от лифта»