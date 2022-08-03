9.01988, À gauche en sortant de l'ascenseur
Мелодрама, Комедия79 мин12+
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Налево от лифта (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
Робкий Ян и темпераментный Борис - художники, живущие по соседству. Ян влюбляется на вернисаже в прелестную замужнюю блондинку и приглашает ее к себе... А Борис на той же выставке учиняет скандал, приревновав другую красавицу, Еву, к кому-то из публики. Острота комедийной ситуации усиливается тем, что дверь в квартиру Бориса постоянно захлопывается от сквозняков. И полуобнаженная Ева вынуждена искать убежища в... квартире Яна, который в это же время ждет свою избранницу. Две парочки и дверь вступают в истерически смешные приключения...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эдуар
Молинаро
- Актёр
Пьер
Ришар
- Актёр
Ришар
Боринже
- Актриса
Эммануэль
Беар
- ФКАктриса
Фанни
Коттансон
- ПВАктёр
Пьер
Вернье
- ЖДАктёр
Жан-Мишель
Дюпуа
- ММАктриса
Мартин
Максимин
- АСАктёр
Альбер
Симоно
- АВАктриса
Айна
Валле
- ЭБАктёр
Эрик
Бланк
- ЖЛСценарист
Жерар
Лозье
- КБПродюсер
Клод
Берри
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- МВАктриса дубляжа
Мария
Володина
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Грачёв
- КГХудожница
Катрин
Горн-Ахджян
- РФОператор
Робер
Фресс
- МХКомпозитор
Мюррэй
Хэд