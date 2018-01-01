Начни сначала (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Талантливая Майя намерена построить карьеру без диплома. Дженнифер Лопес и звезда «Классного мюзикла» Ванесса Энн Хадженс в оптимистичной мелодраме от режиссера «Управления гневом» и «Все или ничего» Питера Сигала.



Майя уже пятнадцать лет работает в супермаркете помощн�иком управляющего и убеждена, что давным-давно переросла эту должность, поэтому подает заявку на открывшуюся вакансию менеджера. Вскоре Майя с горечью узнает, что ей предпочли кандидата без опыта работы, но зато с дипломом престижного университета на руках. Майя в отчаянии рассказывает друзьям о том, что ей отказали, а спустя несколько дней внезапно получает предложение пройти собеседование на высокую должность в престижной компании. Сможет ли Майя обойти конкурентов на этот раз?



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