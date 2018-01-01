Начни сначала (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Талантливая Майя намерена построить карьеру без диплома. Дженнифер Лопес и звезда «Классного мюзикла» Ванесса Энн Хадженс в оптимистичной мелодраме от режиссера «Управления гневом» и «Все или ничего» Питера Сигала.
Майя уже пятнадцать лет работает в супермаркете помощн�иком управляющего и убеждена, что давным-давно переросла эту должность, поэтому подает заявку на открывшуюся вакансию менеджера. Вскоре Майя с горечью узнает, что ей предпочли кандидата без опыта работы, но зато с дипломом престижного университета на руках. Майя в отчаянии рассказывает друзьям о том, что ей отказали, а спустя несколько дней внезапно получает предложение пройти собеседование на высокую должность в престижной компании. Сможет ли Майя обойти конкурентов на этот раз?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Сигал
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- ЛРАктриса
Леа
Ремини
- Актёр
Трит
Уильямс
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- АЭАктриса
Аннали
Эшфорд
- ШЙАктриса
Шарлин
Йи
- ФСАктёр
Фредди
Строма
- ДФАктёр
Дэйв
Фоли
- ДЗСценарист
Джастин
Закэм
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДГМонтажёр
Джейсон
Гоурсон
- ЮШОператор
Юли
Штайгер
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс