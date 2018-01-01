Начни сначала
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Начни сначала (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Second Act
Драмы, Комедии99 мин18+

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Сюжет

Талантливая Майя намерена построить карьеру без диплома. Дженнифер Лопес и звезда «Классного мюзикла» Ванесса Энн Хадженс в оптимистичной мелодраме от режиссера «Управления гневом» и «Все или ничего» Питера Сигала.

Майя уже пятнадцать лет работает в супермаркете помощником управляющего и убеждена, что давным-давно переросла эту должность, поэтому подает заявку на открывшуюся вакансию менеджера. Вскоре Майя с горечью узнает, что ей предпочли кандидата без опыта работы, но зато с дипломом престижного университета на руках. Майя в отчаянии рассказывает друзьям о том, что ей отказали, а спустя несколько дней внезапно получает предложение пройти собеседование на высокую должность в престижной компании. Сможет ли Майя обойти конкурентов на этот раз?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Начни сначала»

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