Начинающие (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Начинающие», основанный на личной истории отца режиссера Майка Миллса, пронзительно показывает, как отец и сын в разное время жизни находят смелость быть собой. Кино докажет, что искренность не имеет возрастных ограничений, а любовь нагрянет, как всегда, нечаянно.
После смерти жены 75-летний Хэл признается сыну Оливеру в своей гомосексуальности и начинает жить полной жизнью, несмотря на возраст и болезнь. Новая одежда, новые друзья, новые увлечения, новая любовь. Параллельно всегда избегавший серьезных отношений Оливер встречает французскую актрису Анну. Их знакомство на костюмированной вечеринке перерастает в глубокую связь. Через флешбэки сына зрителям раскрывается сложная история брака родителей, где молчание и уступки заменяли искренность. Оба героя — и отец, и сын — учатся принимать себя и позволять себе быть счастливыми.
Смотреть фильм «Начинающие» стоит ради игры обладателя «Оскара» Кристофера Пламмера, искреннего повествования о сложных семейных отношениях и напоминания о том, что любовь и принятие преодолевают годы недополученного тепла.
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Миллс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- МПАктриса
Мэри
Пейдж Келлер
- КБАктёр
Кигэн
Боос
- ЧШАктриса
Чина
Шаверс
- МТАктриса
Мелисса
Тэнг
- АПАктриса
Аманда
Пэйтон
- Сценарист
Майк
Миллс
- МдПродюсер
Миранда
де Пенсьер
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДДХудожница
Дженнифер
Джонсон
- КТОператор
Каспер
Туксен
- РНКомпозитор
Роджер
Нилл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл