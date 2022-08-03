Начинающие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фильм «Начинающие», основанный на личной истории отца режиссера Майка Миллса, пронзительно показывает, как отец и сын в разное время жизни находят смелость быть собой. Кино докажет, что искренность не имеет возрастных ограничений, а любовь нагрянет, как всегда, нечаянно.



После смерти жены 75-летний Хэл признается сыну Оливеру в своей гомосексуальности и начинает жить полной жизнью, несмотря на возраст и болезнь. Новая одежда, новые друзья, новые увлечения, новая любовь. Параллельно всегда избегавший серьезных отношений Оливер встречает французскую актрису Анну. Их знакомство на костюмированной вечеринке перерастает в глубокую связь. Через флешбэки сына зрителям раскрывается сложная история брака родителей, где молчание и уступки заменяли искренность. Оба героя — и отец, и сын — учатся принимать себя и позволять себе быть счастливыми.



Смотреть фильм «Начинающие» стоит ради игры обладателя «Оскара» Кристофера Пламмера, искреннего повествования о сложных семейных отношениях и напоминания о том, что любовь и принятие преодолевают годы недополученного тепла.

