Начинающие
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Начинающие

Начинающие (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Beginners
Драмы, Комедии99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После смерти матери Оливер узнает от отца неожиданную новость. Оказывается, тот всю жизнь был геем. Он осознал это еще в подростковом возрасте, но из-за предрассудков времени был вынужден жениться. И теперь он планирует измениться и начать жизнь заново. Новая одежда, новые друзья, новые увлечения, новая любовь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Начинающие»

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