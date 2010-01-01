Начинающие (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Beginners
Драмы, Комедии99 мин18+
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Сюжет
После смерти матери Оливер узнает от отца неожиданную новость. Оказывается, тот всю жизнь был геем. Он осознал это еще в подростковом возрасте, но из-за предрассудков времени был вынужден жениться. И теперь он планирует измениться и начать жизнь заново. Новая одежда, новые друзья, новые увлече�ния, новая любовь.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Майк
Миллс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- МПАктриса
Мэри
Пейдж Келлер
- КБАктёр
Кигэн
Боос
- ЧШАктриса
Чина
Шаверс
- МТАктриса
Мелисса
Тэнг
- АПАктриса
Аманда
Пэйтон
- Сценарист
Майк
Миллс
- МдПродюсер
Миранда
де Пенсьер
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДДХудожница
Дженнифер
Джонсон
- КТОператор
Каспер
Туксен
- РНКомпозитор
Роджер
Нилл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл