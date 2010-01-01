Начинающие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти матери Оливер узнает от отца неожиданную новость. Оказывается, тот всю жизнь был геем. Он осознал это еще в подростковом возрасте, но из-за предрассудков времени был вынужден жениться. И теперь он планирует измениться и начать жизнь заново. Новая одежда, новые друзья, новые увлече�ния, новая любовь.



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