На Луне
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На Луне

На Луне (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, На Луне
Приключения, Триллер96 мин18+

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О фильме

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На Луне»