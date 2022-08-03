На Луне (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, На Луне
Приключения, Триллер96 мин18+
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О фильме
Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЕКРежиссёр
Егор
Кончаловский
- ИААктёр
Иван
Архангельский
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Александр
Балуев
- ФБАктёр
Федор
Бавтриков
- СЛАктёр
Степан
Лапин
- ВКАктриса
Варвара
Комарова
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- ВААктёр
Владимир
Афанасьев
- АСАктёр
Андрей
Савостьянов
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- МФСценарист
Милена
Фадеева
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АММонтажёр
Алексей
Миклашевский
- ААОператор
Антон
Антонов
- ВСКомпозитор
Виктор
Сологуб