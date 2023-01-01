На грани (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Трое мужчин пытаются выжить в дикой природе после крушения самолета. Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, звезда хоррора «Извне» Хэролд Перрино и медведь Барт в драматическом триллере от режиссера «Миллиардов» и «Сопрано».



Миллиардер Чарльз Морс вместе с женой-супермоделью Микки отправляется на частном самолете на Аляску, чтобы сделать уникальные фотографии в снежных лесах. Съемочную группу возглавляет модный фотограф Роберт Грин, которого Морс подозревает в любовной связи со своей молодой женой. После заселения в гостиницу возникают непредвиденные обстоятельства, и Чарльз вместе с фотографом и его помощником летит на новую локацию. Когда самолет терпит крушение над озером, мужчинам приходится объединиться, чтобы выжить в дикой природе. Смогут ли враги стать одной командой ради спасения собственных жизней?



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