На грани (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Трое мужчин пытаются выжить в дикой природе после крушения самолета. Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, звезда хоррора «Извне» Хэролд Перрино и медведь Барт в драматическом триллере от режиссера «Миллиардов» и «Сопрано».
Миллиардер Чарльз Морс вместе с женой-супермоделью Микки отправляется на частном самолете на Аляску, чтобы сделать уникальные фотографии в снежных лесах. Съемочную группу возглавляет модный фотограф Роберт Грин, которого Морс подозревает в любовной связи со своей молодой женой. После заселения в гостиницу возникают непредвиденные обстоятельства, и Чарльз вместе с фотографом и его помощником летит на новую локацию. Когда самолет терпит крушение над озером, мужчинам приходится объединиться, чтобы выжить в дикой природе. Смогут ли враги стать одной командой ради спасения собственных жизней?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЭМАктриса
Эль
Макферсон
- Актёр
Хэролд
Перрино
- мБАктёр
медведь
Барт
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- КУАктриса
Кэтлин
Уилхойт
- ДЛАктёр
Дэвид
Линдстед
- МКАктёр
Марк
Кили
- ЭГАктёр
Эли
Габэй
- ДМСценарист
Дэвид
М�эмет
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Ллойд
Филлипс
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит