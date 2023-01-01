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Мы или нас (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Друзья детства играют в смертельную игру на роскошном острове. Напряженный триллер в духе «Игры в кальмара».
Джуд выигрывает в мобильном приложении отдых на острове и берет с собой в поездку семью и лучшего друга Энди. На месте их встречает загадочная женщина, которая предлагает выиграть 20 миллионов долларов. Для этого нужно всего лишь сыграть в простую игру. Энди относится к затее с опаской, но Джуд уверен, что это шутка, и уговаривает приятеля согласиться. Оба даже не подозревают, что в ходе игры под удар попадут не только они сами, но и их близкие.
Удастся ли друзьям выжить и узнать, для кого их мучения стали забавой? Остросюжетный фильм «Мы или нас» 2023 года можно смотреть онлайн на нашем сервисе.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- ТПРежиссёр
Том
Пэйтон
- Актриса
Малин
Акерман
- СААктриса
Селин
Абрахамс
- НБАктриса
Николь
Бартлетт
- СКАктёр
Сэм
Кэссиди
- УКАктёр
Уинстон
Крук
- ГКАктёр
Грант
Крукс
- ДДАктёр
Джек
Доннелли
- УЭАктёр
Уэйн
Энтони Гордон
- ПХАктёр
Пол
Хьюз
- ТОАктёр
Тоби
Осмонд
- НБСценарист
Николь
Бартлетт
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДБОператор
Джордж
Берт
- МСКомпозитор
Макс
Суэйри