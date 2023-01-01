Мы или нас
Wink
Фильмы
Мы или нас
7.12023, Us or Them
Боевики, Триллеры85 мин18+
Друзья детства играют в смертельную игру на роскошном острове. Напряженный триллер в духе «Игры в кальмара»

Этот фильм пока недоступен

Мы или нас (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья детства играют в смертельную игру на роскошном острове. Напряженный триллер в духе «Игры в кальмара».

Джуд выигрывает в мобильном приложении отдых на острове и берет с собой в поездку семью и лучшего друга Энди. На месте их встречает загадочная женщина, которая предлагает выиграть 20 миллионов долларов. Для этого нужно всего лишь сыграть в простую игру. Энди относится к затее с опаской, но Джуд уверен, что это шутка, и уговаривает приятеля согласиться. Оба даже не подозревают, что в ходе игры под удар попадут не только они сами, но и их близкие.

Удастся ли друзьям выжить и узнать, для кого их мучения стали забавой? Остросюжетный фильм «Мы или нас» 2023 года можно смотреть онлайн на нашем сервисе.

Мы или нас смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы или нас»

Всё