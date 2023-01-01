Мы или нас (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья детства играют в смертельную игру на роскошном острове. Напряженный триллер в духе «Игры в кальмара».



Джуд выигрывает в мобильном приложении отдых на острове и берет с собой в поездку семью и лучшего друга Энди. На месте их встречает загадочная женщина, которая предлагает выиграть 20 миллионов долларов. Для этого нужно всего лишь сыграть в простую игру. Энди относится к затее с опаской, но Джуд уверен, что это шутка, и уговаривает приятеля согласиться. Оба даже не подозревают, что в ходе игры под удар попадут не только они сами, но и их близкие.



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