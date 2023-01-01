Мужской стриптиз (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

В небольшом городке закрывается сталелитейный завод. Успех заехавшей группы стриптизeров рождает у одного из бывших работников завода идею организовать своe стриптиз-шоу. Но сталевары не отличаются идеальным телом, необходимо придумать что-то ещe для привлечения женского внимания…



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