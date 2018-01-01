Wink
Мультачки: Байки Мэтра
Актёры и съёмочная группа фильма «Мультачки: Байки Мэтра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мультачки: Байки Мэтра»

Режиссёры

Роб Гиббс

Роб Гиббс

Rob Gibbs
Режиссёр
Джон Лассетер

Джон Лассетер

John Lasseter
Режиссёр
Виктор Нэвон

Виктор Нэвон

Victor Navone
Режиссёр

Актёры

Ларри-кабельщик

Ларри-кабельщик

Larry the Cable Guy
АктёрMater
Кит Фергюсон

Кит Фергюсон

Keith Ferguson
АктёрLightning McQueen
Элисса Найт

Элисса Найт

Elissa Knight
АктрисаAdditional Voice Talent
Линдси Коллинз

Линдси Коллинз

Lindsey Collins
АктрисаAdditional Voice Talent
Боб Скотт

Боб Скотт

Bob Scott
Актёр
Жан Рэбсон

Жан Рэбсон

Jan Rabson
АктёрAdditional Voice Talent
Дэнни Манн

Дэнни Манн

Danny Mann
АктёрAdditional Voice Talent
Джон Сайган

Джон Сайган

John Cygan
АктёрAdditional Voice Talent
Лори Алан

Лори Алан

Lori Alan
АктрисаAdditional Voice Talent
Микки Макгоун

Микки Макгоун

Mickie McGowan
АктрисаAdditional Voice Talent

Сценаристы

Стивен Бэнкс

Стивен Бэнкс

Steven Banks
Сценарист
Тим Кехилл

Тим Кехилл

Tim Cahill
Сценарист
Джим Капобьянко

Джим Капобьянко

Jim Capobianco
Сценарист
Валери ЛаПойнт

Валери ЛаПойнт

Valerie LaPointe
Сценарист

Продюсеры

Кори Рэй

Кори Рэй

Kori Rae
Продюсер
Джон Лассетер

Джон Лассетер

John Lasseter
Продюсер
Кевин Реэр

Кевин Реэр

Kevin Reher
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов

Актёр дубляжа
Юрий Коваленко

Юрий Коваленко

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Энтони Христов

Энтони Христов

Anthony Christov
Художник
Уильям Коун

Уильям Коун

William Cone
Художник
Боб Поли

Боб Поли

Bob Pauley
Художник

Монтажёры

Торбин Ксан Буллок

Торбин Ксан Буллок

Torbin Xan Bullock
Монтажёр

Композиторы

Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор
Бруно Кун

Бруно Кун

Bruno Coon
Композитор
Брайан Трансо

Брайан Трансо

Brian Transeau
Композитор
Марк Уоттерс

Марк Уоттерс

Mark Watters
Композитор