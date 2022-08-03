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Мультачки: Байки Мэтра

Мультачки: Байки Мэтра (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.62008, Mater's Tall Tales
Мультфильм, Приключения34 мин0+

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О фильме

В своих рассказах грузовичок «Мэтр» предстаeт перед зрителем в неповторимых образах лихого спасателя, дипломированного доктора, расскажет о том как он был звездой каскадерского авто-шоу, и победителем среди стритрейсеров на автогонках в Токио.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мультачки: Байки Мэтра»