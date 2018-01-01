Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мрачные небеса»

Режиссёры

Скотт Чарльз Стюарт

Scott Charles Stewart
Режиссёр

Актёры

Кери Рассел

Keri Russell
АктрисаLacy Barrett
Джош Хэмилтон

Josh Hamilton
АктёрDaniel Barrett
Дакота Гойо

Dakota Goyo
АктёрJesse Barrett
Кэйдан Рокетт

Kadan Rockett
АктёрSam Barrett
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрEdwin Pollard
Л.Дж. Бенет

L.J. Benet
АктёрKevin Ratner
Рич Хатчмэн

Rich Hutchman
АктёрMike Jessop
Минди Крист

Myndy Crist
АктрисаKaren Jessop
Энни Турман

Annie Thurman
АктрисаShelly Jessop
Джейк Бреннан

Jake Brennan
АктёрBobby Jessop (в титрах: Jake Washburn)

Сценаристы

Скотт Чарльз Стюарт

Scott Charles Stewart
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Бэйли Конуэй

Bailey Conway
Продюсер
Брайан Кэвэна-Джонс

Brian Kavanaugh-Jones
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Романько-Киселёва

Актриса дубляжа
Андрей Фединчик

Актёр дубляжа
Евгений Пашин

Актёр дубляжа
Дмитрий Сова

Актёр дубляжа
Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид Дин Эберт

David Dean Ebert
Художник
Шэйн Ричардсон

Shane Richardson
Художник
Филип Салик

Philip Salick
Художник
Эрнан Камачо

Hernan Camacho
Художник
Сэнди Линдстед

Sandy Lindstedt
Художница

Монтажёры

Питер Гвоздас

Peter Gvozdas
Монтажёр

Операторы

Дэвид Бойд

David Boyd
Оператор

Композиторы

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор