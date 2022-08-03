Мрачные небеса
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Мрачные небеса

Мрачные небеса (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, Dark Skies
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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О фильме

Странные вещи начинают происходить в обычной семье жителей пригорода. Электронные приборы без причины отключаются. Дети повсюду находят мертвых птиц. В их дом проникают инопланетные существа, которые по какой-то причине следят за семьей.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мрачные небеса»