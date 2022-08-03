Мрачные небеса (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.12013, Dark Skies
Ужасы, Фантастика92 мин18+
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О фильме
Странные вещи начинают происходить в обычной семье жителей пригорода. Электронные приборы без причины отключаются. Дети повсюду находят мертвых птиц. В их дом проникают инопланетные существа, которые по какой-то причине следят за семьей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СЧРежиссёр
Скотт
Чарльз Стюарт
- КРАктриса
Кери
Рассел
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- Актёр
Дакота
Гойо
- КРАктёр
Кэйдан
Рокетт
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ЛБАктёр
Л.Дж.
Бенет
- РХАктёр
Рич
Хатчмэн
- МКАктриса
Минди
Крист
- ЭТАктриса
Энни
Турман
- ДБАктёр
Джейк
Бреннан
- СЧСценарист
Скотт
Чарльз Стюарт
- Продюсер
Джейсон
Блум
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ДДХудожник
Дэвид
Дин Эберт
- ШРХудожник
Шэйн
Ричардсон
- ФСХудожник
Филип
Салик
- ЭКХудожник
Эрнан
Камачо
- СЛХудожница
Сэнди
Линдстед
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- ДБОператор
Дэвид
Бойд
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара