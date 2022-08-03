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Моя мама Снегурочка

Моя мама Снегурочка (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Моя мама Снегурочка
Мелодрама85 мин12+

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О фильме

Новый Год — время добрых чудес. Лена – успешная деловая женщина, в ее предновогоднем расписании нет ни одной свободной минуты. Маленькому Степе не нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви. Он отправляется на поиски Деда Мороза, чтобы попросить себе новую маму.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb