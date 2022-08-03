Новый Год — время добрых чудес. Лена – успешная деловая женщина, в ее предновогоднем расписании нет ни одной свободной минуты. Маленькому Степе не нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви. Он отправляется на поиски Деда Мороза, чтобы попросить себе новую маму.

