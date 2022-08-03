Моя мама Снегурочка (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Моя мама Снегурочка
Мелодрама85 мин12+
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О фильме
Новый Год — время добрых чудес. Лена – успешная деловая женщина, в ее предновогоднем расписании нет ни одной свободной минуты. Маленькому Степе не нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви. Он отправляется на поиски Деда Мороза, чтобы попросить себе новую маму.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- МААктриса
Мария
Аманова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ВБАктёр
Василий
Брыков
- ВКАктриса
Валерия
Каленникова
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- Актриса
Мария
Порошина
- МПАктёр
Михаил
Процько
- ИСАктриса
Ирина
Сидорова
- ВЯАктёр
Владимир
Ямненко
- РЩАктёр
Руслан
Щедрин
- РБСценарист
Роман
Барабаш
- ТКСценарист
Татьяна
Калужина
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин