Моя кузина Рэйчел (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, My Cousin Rachel
Триллер, Драма101 мин18+
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О фильме
Филипп провожает своего опекуна в Италию, где тому удается не только поправить здоровье, но и жениться на красавице Рэйчел. Однако счастье пожилого мужчины длится недолго ― он погибает при загадочных обстоятельств, а молодая супруга исчезает. Филипп находит еe, чтобы докопаться до истины.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- Актёр
Иэн
Глен
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- ТБАктёр
Тим
Барлоу
- БСАктёр
Бобби
Скотт Фриман
- Актёр
Эндрю
Хавилл
- Сценарист
Роджер
Мичелл
- ДДСценарист
Дафна
Дю Морье
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- ЭБПродюсер
Энрико
Балларин
- Продюсер
Роджер
Мичелл
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- РДКомпозитор
Раэль
Джонс