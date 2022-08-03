Моя кузина Рэйчел
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Моя кузина Рэйчел

Моя кузина Рэйчел (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, My Cousin Rachel
Триллер, Драма101 мин18+

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О фильме

Филипп провожает своего опекуна в Италию, где тому удается не только поправить здоровье, но и жениться на красавице Рэйчел. Однако счастье пожилого мужчины длится недолго ― он погибает при загадочных обстоятельств, а молодая супруга исчезает. Филипп находит еe, чтобы докопаться до истины.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb