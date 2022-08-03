Филипп провожает своего опекуна в Италию, где тому удается не только поправить здоровье, но и жениться на красавице Рэйчел. Однако счастье пожилого мужчины длится недолго ― он погибает при загадочных обстоятельств, а молодая супруга исчезает. Филипп находит еe, чтобы докопаться до истины.

