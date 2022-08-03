Мой создатель (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Фантастика, Драма104 мин18+
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О фильме
2046 год. Технологии достигли невероятных высот, а искусственный интеллект уже почти ничем не уступает человеческому. Молодой учeный по имени Джордж работает с ИИ, чтобы получить возможность сохранять разум сильных мира сего. Но на самом деле он преследует свои, вполне человеческие, цели.
СтранаВеликобритания, США, Венгрия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГРРежиссёр
Гэвин
Ротери
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актриса
Стэйси
Мартин
- РМАктриса
Рона
Митра
- ПФАктёр
Питер
Фердинандо
- ЛУАктриса
Лия
Уильямс
- Актёр
Тоби
Джонс
- РГАктёр
Ричард
Гловер
- ХПАктёр
Ханс
Петерсон
- ХСАктриса
Хадиша
Советова
- ИЧАктёр
Имре
Чок
- ГРСценарист
Гэвин
Ротери
- Продюсер
Тео
Джеймс
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АБМонтажёр
Адам
Бискупски