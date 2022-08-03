2046 год. Технологии достигли невероятных высот, а искусственный интеллект уже почти ничем не уступает человеческому. Молодой учeный по имени Джордж работает с ИИ, чтобы получить возможность сохранять разум сильных мира сего. Но на самом деле он преследует свои, вполне человеческие, цели.

