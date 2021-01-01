Мой психолог — Мистер Голубь
Wink
Фильмы
Мой психолог — Мистер Голубь
7.32021, Dr. Bird's Advice for Sad Poets
Драмы, Комедии105 мин18+

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Мой психолог — Мистер Голубь (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джеймс Уитмен — молодой поэт, страдающий от депрессии. Ему бы не помешала профессиональная помощь, но его отец не верит в новомодные психологические штучки. Ситуацию еще больше осложняет таинственное исчезновение его сестры сразу после семейной ссоры. Чтобы справиться со стрессом, Джеймс придумывает себе воображаемого психотерапевта, принимающего форму голубя.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой психолог — Мистер Голубь»

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