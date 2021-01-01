7.32021, Dr. Bird's Advice for Sad Poets
Драмы, Комедии105 мин18+
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Мой психолог — Мистер Голубь (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Джеймс Уитмен — молодой поэт, страдающий от депрессии. Ему бы не помешала профессиональная помощь, но его отец не верит в новомодные психологические штучки. Ситуацию еще больше осложняет таинственное исчезновение его сестры сразу после семейной ссоры. Чтобы справиться со стрессом, Джеймс придумывает себе воображаемого психотерапевта, принимающего форму голубя.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЯРРежиссёр
Янив
Раз
- Актёр
Лукас
Джейд Зуманн
- ТРАктриса
Тейлор
Расселл
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- МХАктёр
Майкл
Х. Коул
- РДАктёр
Роджер
Дэйл Флойд
- ЯГАктриса
Яя
Госселин
- Актриса
Лили
Донохью
- Актриса
Лиза
Эдельштейн
- ЯРСценарист
Янив
Раз
- ДБПродюсер
Джошуа
Бечов
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Дормидонтов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВРАктёр дубляжа
Вадим
Романов
- ДЛХудожница
Дженнифер
Ли
- МХХудожница
Меган
Ховани
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули