Мой психолог — Мистер Голубь (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джеймс Уитмен — молодой поэт, страдающий от депрессии. Ему бы не помешала профессиональная помощь, но его отец не верит в новомодные психологические штучки. Ситуацию еще больше осложняет таинственное исчезновение его сестры сразу после семейной ссоры. Чтобы справиться со стрессом, Джеймс придумывает себе воображаемого психотерапевта, принимающего форму голубя.



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