Мортал Комбат (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Готовы ли вы погрузиться в игровую реальность «Mortal Kombat»? «Мортал Комбат» — фильм, основанный на популярной серии видеоигр «Mortal Kombat», перезапуск фильма «Смертельная битва» Пола Андерсона.



«Морт�ал Комбат» — турнир, на котором сражаются воины Внешнего Мира и Земного Царства. Девять из десяти турниров проиграно воинами Земли, и следующая битва будет решающей. Однако есть древнее пророчество о бойце, который объединит новое поколение земных чемпионов… Коул — воин, который не знает ничего о своем происхождении, когда за ним начинается охота. О нем ли было пророчество?.. Теперь Коулу нужно добраться до храма Старшего бога, чтобы разобраться в этом.



Сможет ли Коул противостоять врагам и спасти Земное Царство от порабощения? Спешите смотреть «Мортал Комбат» в онлайн-кинотеатре Wink!



Мортал Комбат смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.