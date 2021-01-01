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Мортал Комбат (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Готовы ли вы погрузиться в игровую реальность «Mortal Kombat»? «Мортал Комбат» — фильм, основанный на популярной серии видеоигр «Mortal Kombat», перезапуск фильма «Смертельная битва» Пола Андерсона.
«Морт�ал Комбат» — турнир, на котором сражаются воины Внешнего Мира и Земного Царства. Девять из десяти турниров проиграно воинами Земли, и следующая битва будет решающей. Однако есть древнее пророчество о бойце, который объединит новое поколение земных чемпионов… Коул — воин, который не знает ничего о своем происхождении, когда за ним начинается охота. О нем ли было пророчество?.. Теперь Коулу нужно добраться до храма Старшего бога, чтобы разобраться в этом.
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Информация
СтранаСША, Австралия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Фэнтези
Рейтинг
- СМРежиссёр
Саймон
Маккуойд
- ЛТАктёр
Льюис
Тан
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- ДМАктриса
Джессика
Макнэми
- ДЛАктёр
Джош
Лоусон
- Актёр
Хироюки
Санада
- МБАктёр
Мехкад
Брукс
- Актёр
Луди
Линь
- Актёр
Таданобу
Асано
- ЧХАктёр
Чинь
Хань
- МКАктриса
Матильда
Кимбер
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- ЭБСцен�арист
Эд
Бун
- ДТСценарист
Джон
Тобиас
- Продюсер
Джеймс
Ван
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- СМПродюсер
Саймон
Маккуойд
- Продюсер
Ричард
Бренер
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш