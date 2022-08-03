Молодой Годар
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Молодой Годар

Молодой Годар (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Le Redoutable
Драма, Биография103 мин18+

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О фильме

История любви между легендарным французским режиссером Жан-Люком Годаром и начинающей 17-летней актрисой Анной Вяземски. Но совместное творчество и десять лет брака не усмирят мятежный дух Годара.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодой Годар»