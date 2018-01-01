Актёры и съёмочная группа фильма «Молодой Годар»

WinkФильмыМолодой ГодарАктёры и съёмочная группа фильма «Молодой Годар»
Актёры
АктёрJean-Luc Godard
Луи ГаррельLouis Garrel
АктрисаAnne Wiazemsky
Стэйси МартинStacy Martin
АктрисаRosier / Bamban's wife
Беренис БежоBérénice Bejo
АктёрBamban / Godard's friend
Миша ЛекотMicha Lescot
АктёрMichel Cournot / film critic
Грегори ГадебуаGrégory Gadebois
АктёрJean-Pierre Gorin
Феликс КысылFélix Kysyl
АктёрJean-Henri Roger dit Jean-Jock
Артур ОрсьеArthur Orcier
АктёрEmile
Марк ФрезMarc Fraize
АктёрLe flic cinéphile
Ромен ГупильRomain Goupil
АктёрLe client du restaurant