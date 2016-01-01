Молодость по страховке (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Wild Oats
Боевики, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым классом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино — словом, все шло, как по маслу, пока не случились…
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Энди
Теннант
- Актриса
Ширли
Маклейн
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Деми
Мур
- ПСАктёр
Птолеми
Слокам
- КУАктёр
Колин
Уолкер
- РКАктёр
Роберт
Колье
- СПАктёр
Сьюзан
Паркер
- РДАктриса
Рэйчел
Дикон
- КМСценарист
Клаудия
Майерс
- БФПродюсер
Блайт
Фрэнк
- ККПродюсер
Кип
Конвайзер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИВАктриса дубляжа
Ирина
Виленкина
- ЛМХудожница
Лена
Моссум
- ФдХудожник
Федерико
дель Сьерро
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон