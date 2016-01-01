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Молодость по страховке

Молодость по страховке (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Wild Oats
Боевики, Комедии87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым классом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино — словом, все шло, как по маслу, пока не случились…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодость по страховке»

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