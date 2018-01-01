Wink
Молчание доктора Ивенса
Актёры и съёмочная группа фильма «Молчание доктора Ивенса»

Режиссёры

Будимир Метальников

Режиссёр

Актёры

Сергей Бондарчук

Актёрдоктор Ивенс
Жанна Болотова

АктрисаОранте
Иван Кузнецов

Актёр
Гунар Плаценс

АктёрБем
Ирина Скобцева

Актриса
Леонид Оболенский

Актёртаинственный инопланетянин
Борис Романов

АктёрБуами
Ольгерт Кродерс

АктёрГрасс
Пранас Пяулокас

АктёрЛацки
Валерий Хлевинский

Актёр
Владимир Скомаровский

Vladimir Skomarovsky
Актёр
Алексей Крюков

Актёр
Наталья Дрожжина

Актриса
Олег Михайлов

Актёр
Алексей Сафонов

Актёр
Борис Химичев

Актёр
Сергей Артамонов

Актёр
Инна Кара-Моско

Актрисастюардесса
Владимир Ферапонтов

Актёр
Ян Поган

Jan Pohan
АктёрКарл
Петр Куровский

Piotr Kurowski
АктёрЯнсон
Глеб Плаксин

Актёр
Кирилл Вац

Актёр
Вера Головина

Актриса

Сценаристы

Будимир Метальников

Сценарист

Монтажёры

Роза Рогаткина

Монтажёр

Операторы

Владимир Бондарев

Оператор
Юрий Сокол

Yuri Sokol
Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор