Фильмы
Могучие рейнджеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры»

Режиссёры

Дин Израэлайт

Dean Israelite
Режиссёр

Актёры

Дэйкер Монтгомери

Dacre Montgomery
АктёрJason (Red Ranger)
Наоми Скотт

Naomi Scott
АктрисаKimberly (Pink Ranger)
АрДжей Сайлер

RJ Cyler
АктёрBilly (Blue Ranger)
Луди Линь

Ludi Lin
АктёрZack (Black Ranger)
Бекки Джи

Becky G
АктрисаTrini (Yellow Ranger)
Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
АктрисаRita Repulsa
Брайан Крэнстон

Bryan Cranston
АктёрZordon
Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрAlpha 5
Мэтт Шайвли

Matt Shively
АктёрDamo
Коуди Кирсли

Cody Kearsley
АктёрHawkeye

Сценаристы

Джон Гэйтинс

John Gatins
Сценарист
Хаим Сабан

Haim Saban
Сценарист
Сётаро Исиномори

Shotaro Ishinomori
Сценарист

Продюсеры

Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Брайан Касентини

Brian Casentini
Продюсер
Джон Гэйтинс

John Gatins
Продюсер

Актёры дубляжа

Константин Панченко

Актёр дубляжа
Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Игорь Сергеев

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа

Художники

Келли Джонс

Kelli Jones
Художница
Хамиш Парди

Hamish Purdy
Художник

Монтажёры

Доди Дорн

Dody Dorn
Монтажёр

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор