Могучие рейнджеры (фильм, 2017) смотреть онлайн

Пятеро североамериканских старшеклассников приобретают сверхчеловеческие способности после аварии на руднике, где ребята находят древний звездолет, который когда-то принадлежал космическим «защитникам жизни». Герои избраны, чтобы продолжить их дело и спасти мир от злодейки Риты Репульсы.



