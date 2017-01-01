Могучие рейнджеры (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, Power Rangers
Фантастика, Приключения119 мин18+
О фильме
Пятеро североамериканских старшеклассников приобретают сверхчеловеческие способности после аварии на руднике, где ребята находят древний звездолет, который когда-то принадлежал космическим «защитникам жизни». Герои избраны, чтобы продолжить их дело и спасти мир от злодейки Риты Репульсы.
СтранаМексика, Гонконг, США, Япония, Канада, Новая Зеландия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Дин
Израэлайт
- Актёр
Дэйкер
Монтгомери
- Актриса
Наоми
Скотт
- Актёр
АрДжей
Сайлер
- Актёр
Луди
Линь
- Актриса
Бекки
Джи
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Билл
Хейдер
- МШАктёр
Мэтт
Шайвли
- ККАктёр
Коуди
Кирсли
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- ХССценарист
Хаим
Сабан
- СИСценарист
Сётаро
Исиномори
- Продюсер
Марти
Бауэн
- БКПродюсер
Брайан
Касентини
- ДГПродюсер
Джон
Гэйтинс
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер