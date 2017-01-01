Могучие рейнджеры
Могучие рейнджеры (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Power Rangers
Фантастика, Приключения119 мин18+

О фильме

Пятеро североамериканских старшеклассников приобретают сверхчеловеческие способности после аварии на руднике, где ребята находят древний звездолет, который когда-то принадлежал космическим «защитникам жизни». Герои избраны, чтобы продолжить их дело и спасти мир от злодейки Риты Репульсы.

Страна
Мексика, Гонконг, США, Япония, Канада, Новая Зеландия
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры»